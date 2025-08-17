مصر.. كشف بؤرة إجرامية خطيرة وضبط مخدرات وأسلحة ضخمة

نجحت السلطات الأمنية المصرية في إحباط مخطط إجرامي خطير استهدف أمن البلاد، من خلال عملية أمنية واسعة نفذها قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأمن العام والأمن المركزي في عدة محافظات، أبرزها أسيوط.

وأسفرت العملية عن مصرع ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط آخرين، مع حجز كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة، كانت معدة للتوزيع في السوق السوداء.

وأوضحت التحريات تورط هذه البؤرة الإجرامية في الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة بدون ترخيص، إضافة إلى الشروع في القتل والسرقة بالإكراه والبلطجة وإطلاق الأعيرة النارية.

وشملت المضبوطات حوالي طن و100 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة، بينها الحشيش والشابو والهيروين والهيدرو، إضافة إلى 34 ألف قرص مخدر، إلى جانب 93 قطعة سلاح ناري، بينها 66 بندقية خرطوش، و20 بندقية آلية، و7 أسلحة فردية. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 103 ملايين جنيه (ما يعادل نحو 2.1 مليون دولار أمريكي).

وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المصرية لمواصلة الضربات الاستباقية ضد الجريمة المنظمة، بهدف الحد من انتشار المخدرات والأسلحة غير القانونية، وتعزيز الأمن العام. ويشكل الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة تحدياً أمنياً كبيراً يهدد استقرار المجتمع ويؤثر على الأمن القومي، خاصة في محافظات مثل أسيوط وسوهاج والمنيا، حيث تستغل البؤر الإجرامية الطلب المتزايد على المواد المخدرة الاصطناعية مثل الشابو والهيدرو.

وكثفت وزارة الداخلية المصرية في السنوات الأخيرة جهودها لمواجهة هذه الظاهرة من خلال عمليات واسعة تعتمد على تحريات دقيقة وتقنيات متقدمة مثل المراقبة الإلكترونية وتحليل البيانات، وأسفرت تلك العمليات عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك أكثر من 15 طناً من المواد المخدرة خلال عام 2024 وحده، بحسب الإحصاءات الرسمية.