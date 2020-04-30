مصر.. كورونا يصل شمال سيناء لأول مرة

عزل الحالة في الحجر الصحي داخل المستشفى [العربية نت]

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء في مصر، اليوم الخميس، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وعزل صاحب الإصابة بمستشفى بئر العبد النموذجي.

وجاء في بيان مديرية الصحة والسكان رقم 9 الصادر اليوم الخميس، أن نتيجة تحليل العينة تفيد حملها لفيروس كورونا المستجد، وبذلك تكون أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة شمال سيناء، وهي معزولة حاليا بمستشفى بئر العبد النموذجي لتلقى العلاج اللازم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية في المحافظة، طارق شوكة، في بيان أن الحالة المصابة دخلت مستشفى في مدينة بئر العبد إثر الاشتباه بإصابتها بالفيروس.

ولفت شوكة إلى أنه تم عزل الحالة في الحجر الصحي داخل المستشفى، مضيفا أن فرق الترصد قامت بعمل اجراءات التقصي الوبائي وأعمال التطهير اللازمة واتخاذ إجراءات متابعة المخالطين لها.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، الأربعاء، 5268، من بينهم 380 حالة وفاة، فيما تماثلت 1335 حالة للتعافي، وذلك بعد مرور 11 أسبوعا على ظهور الفيروس في البلاد.

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