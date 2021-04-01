مصر: لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية حتى 3 سنوات

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد على وجود اكتفاء في البلاد حاليا لكل المستلزمات الطبية والأدوية بين شهرين إلى 3 سنوات.

وأفاد مدبولي اليوم الخميس، إن هناك توجيه رئاسي بأن تكون الفترة من 6 أشهر بدلا من شهرين، مضيفا أن السلطات تسعى لتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا محليا، ماعدا مستحضر واحد.

وأشار إلى أن مصر تعد من أقل الإصابات بكورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان، متابعا : “نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة وربنا يدمها علينا خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء في الخانكة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “العالم تعامل مع جائحة كورونا بدون خطة أو كتالوغ، وكل دولة تتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة وفق ظروفها، وسعينا لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية”. وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وتابع: “تمت السيطرة على توافر الأكسجين في كافة المستشفيات خلال الموجة الثانية.. عدنا الاحتياطات مؤمنة بالكامل ولدنيا 2 مليون لتر احتياطي استراتيجي، ونسعى إلى أن يكون 3 ملايين”.