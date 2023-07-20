«مصر للطيران».. تدشن رحلاتها الجوية من مطار مصراتة سبتمبر القادم

تستعد شركة «مصر للطيران»، لإطلاق رحلات جوية جديدة من القاهرة إلى مطار مصراتة الدولي اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وبالرحلات المنتظرة من مطار مصراتة سترفع «مصر للطيران» عدد محطاتها في ليبيا إلى ثلاث بعد كل من مطار معيتيقة في طرابلس ومطار بنينا في بنغازي.

ونوه وزير الطيران المدني المصري محمد عباس أنّه سيجرى افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لمصر للطيران قريبًا، حيث من المقرر أن تطلق الناقلة الوطنية رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهي بالهند اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل بواقع أربع رحلات أسبوعيًا.

وقال عباس في تصريح صحفي بأنّه ستليها خطوط جوية جديدة إلى كل من مدينة مصراتة بليبيا ومدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.