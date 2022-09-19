مصر للطيران تستعد لافتتاح مكتبها في طرابلس

تستعد شركة مصر للطيران، لإفتتاح مكتبها في العاصمة طرابلس؛ وتسيير رحلاتها لطرابلس وذلك بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن مصر للطيران تنهي تجهيزات مكتب مبيعاتها في العاصمة طرابلس، استعدادًا لتشغيله خلال الفترة القليلة المقبلة، على خلفية استقرار الأوضاع وعودة تشغيل مصر للطيران رحلاتها المنتظمة للمطارات الليبية حسب التشغيل وحجم الطلب.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مصر للطيران تُولي اهتمامًا خاصًا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية من بينها دولة ليبيا، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

وفي 1 سبتمبر الجاري، وصلت أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار معيتيقة بطرابلس بعد انقطاع دام 8 سنوات، حيث ستُباشر الشركة تسيير رحلاتها بواقع 3 رحلات أسبوعياً (القاهرة – معيتيقة – القاهرة).