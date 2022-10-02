«مصر للطيران» تفتتح مكتبها بالعاصمة طرابلس

افتتحت شركة مصر للطيران مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، بعد إغلاق استمر 8 أعوام، وذلك بحضور السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، والقنصل العام أحمد مكاوي.

وبحسب ما أفادت الشركة في بيانن فإن ذلك يأتي فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة ووفقاً لتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بتدعيم التواجد المصرى فى أسواق النقل الجوى العربية والأفريقية.

وأوضح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن إعادة افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس يُعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا ويأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية بما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات ويوفر خدمة أفضل للركاب خاصةً مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.

جدير بالذكر أن مصر للطيران كانت قد استأنفت رحلاتها إلى ليبيا حيث تسير الشركة 5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيا، بالإضافة إلى تشغيل بعض الرحلات الخاصة والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين مصر وليبيا.