بسبب التصعيد بالمنطقة.. «مصر للطيران» تلغي رحلاتها إلى هذه الدول!

أعلنت شركة مصر للطيران، السبت، إلغاء رحلاتها اليوم إلى بغداد وأربيل وعمان على خلفية “الأحداث التي تشهدها المنطقة”.

وقالت الشركة في بيان اليوم، أنه “نظرا للأحداث التي تشهدها المنطقة، فقد تم إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى كلٍ من بغداد وأربيل اليوم؛ لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، كما تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران رقم (MS0719) المتجهة إلى عمان اليوم.

ودعت الشركة عملائها لضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت الخارجية المصرية، من مخاطر التصعيد الراهنة في المنطقة، قائلة إن مصر تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتارعة بالشرق الأوسط. والتي كان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم.

وأدانت مصر كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطقة، محذرة من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تؤدي سواء عن عمد أو نتيجة الحسابات خاطئة لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.