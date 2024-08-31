مصر.. مطار مرسى علم يستقبل 30 ألف سائح خلال أسبوع

كشفت جداول الوصول لمطار إحدى أهم المدن السياحية في مصر عن استقبال عشرات الآلاف من السياح القادمين من عشرات الدول الأوروبية، خلال الفترة من يوم السبت وحتى الجمعة القادم.

وقال أبوالحجاج العماري الخبير السياحي ،إن مطار مرسى علم المصري استقبل أكثر من 30 ألف سائح من 14 دولة أوروبية خلال الأسبوع الجاري على متن 151 رحلة دولية.

وأضاف أبوالحجاج العماري الخبير السياحي، أن الإشغال السياحى بفنادق مرسى علم خلال الآونة الأخيرة تخطى 85%.

وتتربع مرسى علم جنوب البحر الأحمر، على عرش المدن السياحية حول العالم التى تضم بيئة مختلفة وفريدة من نوعها سواء كانت البيئة البحرية أو البرية.

وأشار العماري إلى أن 14 جنسية أوروبية موجودة الآن في مرسى علم، يتصدرهم الألمان والبولنديين والبلجيك والطليان.

من جانبه، قال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن الفنادق والمنتجعات السياحية حققت موسم صيفي مميز من حيث نسب الحجوزات.

وتصل لمرسى علم نوعية مختلقة من السائحين، أغلبهم من العاشقين للطبيعة والبحر وكذلك الحياه البرية المختلفة، وتصل إليها جنسيات من مختلف المطارات الأوروبية.