مصر.. مركب منكوب وعمليات الإنقاذ متواصلة وسط غموض حول مصير المفقودين

شهدت شواطئ البحر الأبيض المتوسط في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ بمحاولة مكثفة لسحب مركب منكوب جرفته الأمواج إلى قرب الساحل، إلا أن الجهود باءت بالفشل رغم التعاون بين الأجهزة المعنية وعدد من مراكب الصيد المحلية.

وبحسب موقع القاهرة “24”، أعلن محمد شرابي، نقيب صيادي مدينة البرلس، أن المركب الذي تم العثور عليه بحالة سليمة نسبيًا عند اكتشافه يوم أمس، تعرض لتدهور سريع نتيجة تسرب كميات كبيرة من المياه والرمال إلى داخله مع اقترابه من الشاطئ، مما زاد من تعقيد مهمة سحبه إلى الميناء.

وأشار شرابي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″ إلى أن محاولات السحب واجهت صعوبات فنية كبيرة بسبب حالة المركب المتدهورة والعوامل الطبيعية القاسية، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ القرار النهائي بترك المركب في موقعه الحالي حفاظًا على السلامة.

وفيما يخص عمليات البحث عن المفقودين، أكد نقيب الصيادين أن فرق الإنقاذ لم تعثر حتى الآن على أي شخص مفقود داخل المركب، باستثناء جثمان قائد المركب الذي تم العثور عليه خلال الأيام الماضية. وتستمر أعمال التمشيط المكثف في المنطقة المحيطة بحثًا عن أي أثر للمفقودين، وسط حالة من القلق والترقب لدى أهالي المنطقة.

وأثار الحادث مخاوف في المجتمع المحلي، حيث تترقب العائلات مصير أحبائها الذين كانوا على متن المركب، في ظل غموض مستمر حول عدد المفقودين وهوياتهم.