مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا أغلق وسنردّ على أي سدود جديدة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن قضية المياه تمثل قضية وجودية لمصر، ولا يمكن التساهل فيها أو التقاعس عن متابعتها وتداعياتها.

وأوضح عبد العاطي، في مقابلة مع برنامج “الحكاية” عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على عدم التفريط في حقوق مصر المائية ولا حتى بقطرة واحدة.

وأضاف وزير الخارجية: “إذا تم بناء أي سدود جديدة على النيل، سيكون هناك رد مصري واضح”، مشيراً إلى أن القاهرة تتعامل مع القضية بشكل علمي ومنهجي، وبمقاربة شاملة تشمل جميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن مصر تستخدم كافة الأدوات المتاحة، سواء سياسية أو قانونية أو دبلوماسية أو تجارية أو اقتصادية، للدفاع عن حقوقها المائية، مؤكداً أن مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وصل إلى طريق مسدود بعد 13 عامًا من المفاوضات، وبالتالي تم إغلاق هذا المسار.

وشدد عبد العاطي على أن مصر ستدافع عن حقوقها المائية وفق القانون الدولي في حال وقوع أي ضرر، لافتاً إلى أن أي دولة لا يمكنها الإعلان مسبقاً عن إجراءاتها.

وتعد مياه نهر النيل شريان الحياة لمصر، حيث يعتمد نحو 95% من احتياجاتها الزراعية والمائية على النهر.

ويأتي هذا التصعيد بعد سنوات من المفاوضات المتقطعة مع إثيوبيا حول سد النهضة، الذي أثار توترات إقليمية منذ بدء بنائه عام 2011، إذ ترى القاهرة أن ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني قد يقلص حصتها من المياه ويهدد الأمن المائي للبلاد.

وشهدت السنوات الأخيرة محاولات دبلوماسية متكررة للتوصل إلى اتفاق ملزم، لكن الخلافات على قواعد الملء والتشغيل لم تُحل بعد، مما دفع مصر إلى التشديد على حقها في الدفاع عن مصالحها المائية بجميع الوسائل المشروعة.