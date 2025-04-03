مصر.. مشاجرة عنيفة داخل «مطعم شهير» والسبب غريب

تجري النيابة العامة المصرية بمحافظة الجيزة، تحقيقاتها في “واقعة مشاجرة عنيفة نشبت بين 12 شخصا داخل مطعم شهير بمنطقة الوراق، وذلك إثر خلاف بين العمال والزبائن حول فاتورة الطعام”، وفق ما أفاد به موقع المصراوي.

وبحسب المصراوي، “طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى الاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا لسماع أقوالهم”.

وأضاف الموقع، “كشفت التحقيقات الأولية أن المشاجرة اندلعت عقب خلاف نشب بين أحد عمال مطعم “بيت الخيمة” الشهير وأحد الزبائن بسبب فاتورة الحساب، حيث بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، قبل أن تتطور سريعًا إلى اشتباك بالأيدي، ما أدى إلى إصابة مدير المطعم و11 شخصًا آخرين من العمال والزبائن”.

وتابع: “انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث فور تلقيها إخطارا بالمشاجرة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وأضاف: “يواصل رجال المباحث تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرض القضية على النيابة العامة”.