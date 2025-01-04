مصر.. مقتل ضابط و6 تجار مخدرات بعملية مداهمة كبيرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، “مقتل ضابط شرطة و6 من تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، خلال عمليات مداهمة لبؤر لتهريب وتجارة المخدرات”.

وذكرت الداخلية المصرية في بيان، أن “قوة مشتركة من الأمن العام والأمن المركزى ومديريات أمن سوهاج وأسيوط والمنيا، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية الشديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك بناء على إجراءات مقننة في إطار جهود مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة”.

وأشارت إلى “ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في العديد من الجنايات ما بين قتل وشروع في قتل ومخدرات وسلاح وإطلاق أعيرة نارية واستعراض قوة، بالإضافة إلى استشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات”.

وبحسب البيان، “ضبطت الشرطة كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة تبلغ 200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر و21 كيلو جرام لمخدر الحشيش و38 كيلو جرام لمخدر الشابو و58 قطعة سلاح ناري متنوعة بين رشاش جرينوف و14 بندقية آلية و19 بندقية خرطوش و24 فرد محلي، وعدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة”.

وبحسب البيان، “قدرت الوزارة القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 22 مليون جنيه”.