مصر.. مقتل عناصر شرطة ومحكومين بالإعدام أثناء محاولة هروب من سجن

أفادت مصادر مصرية، اليوم الأربعاء، بأن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا أثناء محاولة هروب من سجن طرة.

وشهدت منطقة سجون طرة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأربعاء، مقتل ضابطين من الشرطة وفرد أمن، وذلك على أثر اشتباكات تمت بينهم وفق ما قال مصدر أمني مصري، بأنهم مسجونون حاولوا الهرب.

ونقلت وسائل إعلام مصرية محلية عن مصدر أمني قوله، إن منطقة سجون طرة “جنوب القاهرة”، وهي منطقة معروفة بوجود أهم السجون السياسية فيها شهدت اشتباكات بين 4 من المحبوسين المحكوم عليهم بالإعدام وقوات الشرطة، ما تسبب في مقتل المحبوسين الأربعة وضابطين وفرد أمن.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن استطاعت السيطرة على الموقف بعد مقتل أطرافه، وقامت بتأمين منطقة السجون مرة أخرى، ونقلت الجثامين كلها إلى المشرحة للتصريح بدفنها.

فيما قال مصدر أمني، وفقاً لموقع صحيفة الوطن المصرية الخاصة، إن الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام الذين قُتلوا في الحادث هم السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.