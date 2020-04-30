مصر.. مقتل وإصابة أفراد من الجيش المصري في انفجار عبوة بسيناء

أفاد متحدث عسكري مصري في بيان، بأن عشرة من أفراد الجيش المصري سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوبي مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البيان، أنه “انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره”.

هذا ولم يُوضح المتحدث عدد من قتلوا في الهجوم الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

يُشار إلى أن مسلحين موالون لتنظيم “داعش” ينشطون في هذه المنطقة الحدودية الإستراتيجية.

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