مصر.. مقتل وإصابة العشرات بحادث مروّع في السويس

قتل 8 طلاب مصريين وأصيب نحو 25 آخرين، جرّاء حادث انقلاب حافلة تقل طلابا جامعيين في محافظة السويس.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “تعرضت حافلة تقل طلابا من جامعة الجلالة في محافظة السويس، لحادث مروع، بينما كانوا في طريقهم من الجامعة إلى القاهرة”.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، قال شهود عيان إن “طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 25 آخرين، ويجري حاليا حصر الأعداد النهائية”.

وأمس، شهدت محافظة المنيا بصعيد مصر، حادث تصادم قطارين أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، وسقوط عدد من العربات في ترعة الإبراهيمية، ما تسبب بوفاة شخصين.