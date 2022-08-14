مصر.. مقتل وإصابة العشرات بحريق داخل كنسية في منطقة إمبابة

لقي عشرات المواطنين مصرعهم وأصيب آخرون إثر حريق اندلع بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة شمال الجيزة في مصر.

وقال مصدران أمنيّان لوكالة “رويترز”، إنّ حريقاً شبّ في كنيسة بمحافظة الجيزة في مصر صباح اليوم الأحد، أسقط ما لا يقل عن 35 قتيلا و45 مصاباً.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية في وقت سابق، بأن “حريقاً شبّ الأحد، بكنيسة في الجيزة، ويحاول رجال الإطفاء حالياً السيطرة عليه وإخماد النيران بعد فرض طوق أمني بمحيط الكنسية”.

وقال حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة المصرية، في بيان، إنه جرى “الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفيات (إمبابة العام، والعجوزة)، وجارٍ التعامل مع الحالات المصابة، وحصر حالات الوفاة”.

وأشار عبد الغفار إلى “رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتَيْ الجيزة والقاهرة”.

من جهتها أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، بيانا بخصوص الحريق الذي نشب في كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وقالت الداخلية في بيانها: “تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة الـ9 صباحا من اليوم الموافق 14 أغسطس الجاري، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة”.

وأضافت: “على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية”.

وأوضح البيان أن “فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عددا من قاعات الدروس، نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى في حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.