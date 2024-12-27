مصر.. مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة بحريق ضخم التهم منزلهم

لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، جراء حريق هائل شب داخل شقة سكنية، في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة المصرية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيب، وعلى الفور، تم فرض طوق أمني في موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة”.

وكشفت المعلومات، أن “المعاينة الأولى التي أجرتها الحماية المدنية أن ماسا كهربائيا في الشقة كان سبب الحريق”.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن “رجال الأمن دونوا أقوال الشهود العيان وقاموا بالتحريات وأفرغوا محتوى كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وبحسب المعلومات، “تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق السادس لعقار مكون من 6 أدوار بشارع السماح، مما أسفر عن 6 وفيات وتم استخراج الجثث وإيداعها ثلاجة مستشفى أم المصريين”.