مصر.. مكالمة حاسمة مع حسني مبارك تكشف توقعات صادمة وإحباط مخطط خطير لـ«حسم»

في ذكرى وفاة اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق ورئيس جهاز المخابرات العامة، كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن رسالة مهمة أرسلها سليمان للرئيس الأسبق حسني مبارك قبل وفاته.

وذكر ساويرس في تدوينة عبر منصة “إكس” أن سليمان كان رجلاً صعيديًا أصيلاً ووفياً لمبارك حتى آخر لحظة في حياته، معربًا عن فخره بمعرفته ومحبته له.

جاء ذلك تعليقًا على تدوينة نشرها عبد الحميد أحمد حلمي، زوج ابنة سليمان، الذي سرد تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بينه وبين اللواء الراحل قبل وفاته بيوم واحد، حيث تحدثا عن وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، وتوقع سليمان سقوطهم قبل مرور عام واحد، وهو ما تحقق لاحقًا.

وأكد عبد الحميد أن سليمان كان طموحًا قويًا ومتواضعًا، ويعرف كيف يكسب احترام الجميع، حتى خصومه، كما أعرب عن حزنه العميق لمنعه من السفر لمرافقته في أيامه الأخيرة، وندد بمن وصفهم بالمسببين لهذا الظلم رغم دعواتهم للحريات.

شغل عمر سليمان منصب رئيس جهاز المخابرات العامة لأكثر من 20 عامًا، ثم نائب رئيس الجمهورية خلال فترة اضطرابات ثورة 25 يناير 2011، وتوفي في 19 يوليو 2012 أثناء رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

مصر تحبط مخططاً خطيراً لـ”حسم” الإخوانية لإحياء الإرهاب وتنفيذ عمليات ضد منشآت أمنية واقتصادية

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي واسع كانت تعدّ له حركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان في الخارج، بهدف إحياء نشاطها داخل البلاد وتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية.

وذكرت الوزارة أن أحد أبرز القائمين على المخطط هو يحيى السيد إبراهيم موسى، مؤسس الحركة والمشرف على هيكلها العسكري، إلى جانب عدد من المطلوبين أمنياً الصادر بحقهم أحكام مشددة، من بينهم محمد رفيق إبراهيم مناع، محمد عبد الحفيظ عبد الله، وعلاء السماحي، إضافة إلى علي محمود عبد الونيس.

وأكد بيان الداخلية رصد تسلل أحد عناصر الحركة، أحمد محمد عبد الرازق غنيم، إلى البلاد بشكل غير شرعي عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه شقة بمنطقة بولاق الدكرور وكراً للاختباء، في إطار الاستعداد لتنفيذ المخطط.

وخلال مداهمة القوة الأمنية للوكر، بادر الإرهابيون بإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مصرع العنصرين الإرهابيين، واستشهاد أحد المواطنين كان يمر بموقع الاشتباك، إلى جانب إصابة ضابط شرطة أثناء محاولة إنقاذه.

ويأتي هذا التطور بعد ظهور دعائي مفاجئ لحركة “حسم” قبل أسبوعين، عبر فيديو بثته الحركة هددت فيه بشن هجمات داخل مصر، وربطت فيه عملياتها بتطورات إقليمية، وهددت باستهداف السجون لإطلاق مدانين من الإخوان.

وتُعد حركة “حسم” إحدى الأذرع المسلحة للإخوان المسلمين، وظهرت عام 2016 كتنظيم نوعي نفّذ عمليات استهدفت شخصيات بارزة، بينها محاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة والنائب العام المساعد.