مصر.. نائب يتصدر قائمة الأسرع طرداً من «مجلس النواب»

النائب عن حزب “الوفد” المصري محمد عبد العليم داوود تصدر قائمة أسرع أعضاء مجلس النواب طردا، بعد طرده من قبل رئيس مجلس النواب حنفي جبالي من قاعة مجلس النواب.

وحسب ما ذكر موقع “اليوم السابع” المصري بأن داوود تسبب بأزمة ومحاولة الإساءة لنواب الأغلبية خلال انعقاد مجلس النواب في يومه السابع في الدور الأول من الفصل التشريعي الـ2، إلا أنه تم حذفها بقرار من مضبطة الجلسات.

ولم يتوقف الأمر فقط على طرد النائب داوود من قاعة المجلس، بل قام جبالي بإحالته لهيئة مكتب المجلس، متوجها إليه بالقول: “عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء”، وتابع: “سأطبق اللائحة على من يخطئ، وتسامحت كثيرا فى الجلسات الأولى”.