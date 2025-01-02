مصر.. نحو 16 مليون سائح زاروا البلاد عام 2024

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن “مصر استقبلت 15.7 مليون سائح في العام الماضي 2024، وهو رقم قياسي”.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال مدبولي، إن “هذا يحطم الرقم القياسي السابق لعدد السائحين الذين زاروا البلاد، والذي سُجل في عام 2023، عندما استقبلت مصر 14.9 مليون مسافر”.

وكشف رئيس الوزراء المصري أن “العام الماضي، شهد دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى الخدمة، مما أسهم في تحسين البنية التحتية السياحية وتلبية الطلب المتزايد على الإقامة من قبل السياح”.

وأكد مدبولي أن “الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيتم خلال عام 2025″، موضحًا أن “هذا الحدث سيشكل نقطة تحول كبيرة في قطاع السياحة، بما يعزز جذب المزيد من الزوار الدوليين ويبرز التراث الثقافي المصري أمام العالم”.