مصر.. نظام تعليمي جديد بديل «للثانوية العامة»

أعلنت الحكومة المصرية، عن “نظام جديد للتعليم في البلاد بديل للثانوية العامة، يطلق عليه اسم “نظام شهادة البكالوريا المصرية”، من المقرر تطبيقه بداية من العام المقبل”.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، إن “فلسفة شهادة البكالوريا الجديدة تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بديلا عن الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى التعلم المتعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، فضلا عن الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويا”.

وبحسب موقع المصري اليوم، أوضح الوزير أن “شهادة البكالوريا المصرية تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي حاليا)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي بالنظام الحالي)”.

وأضاف عبداللطيف، أن “المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب”.

وقال: “فيما يخص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، فالمواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحاسب تشمل (الكيمياء/ البرمجة)، والأعمال تشمل (محاسبة/ إدارة أعمال)، والآداب والفنون تشمل (علم نفس/ لغة أجنبية ثانيه)”.

وأضاف أنه “بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات: مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء)”.

وأشار وزير التعليم، إلى “مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تتضمن إتاحة الامتحانات بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، موضحا أن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان”.

وأضاف: “فيما يتعلق بحساب المجموع فإن درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة”.

وتابع وزير التعليم المصري، “بالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد جميع درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير، فيما يُسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي”.

وأضاف: “أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي”.

في السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بمناقشة “آليات تنفيذ النظام الجديد في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق”.