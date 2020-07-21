مصر.. هجوم مسلح يستهدف أحد معسكرات الجيش بسيناء

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 21 يوليو 2020 - 22:05 | آخر تحديث: 21 يوليو 2020 - 22:08 نُشر: الثلاثاء، 21 يوليو 2020 - 22:05
دولي
سوشيال ميديا
انفجار وإطلاق نار قرب معسكر للجيش بسيناء

أفادت تقارير إخبارية وشهود عيان بوقوع هجوم مسلح، اليوم الثلاثاء، على أحد معسكرات الجيش المصري في شمال سيناء، وسط اشتباكات عنيفة وتدخل الطيران الحربي بالقصف.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهجوم متزامن على معسكر وكمين قرب قرية رابعة، بنطاق غرب مدينة بئر العبد.

وقال شهود عيان إنه بالتزامن مع هجوم المعسكر تعرض كمين للجيش بالقرية لهجوم آخر، فيما هاجم مسلحون المكانين من نقطة صفر.

من جهتها أفادت شبكة “الجزيرة” نقلاً عن مصادر محلية، أن الجيش يمنع سيارات الإسعاف من الوصول لموقع الانفجار غربي بئر العبد.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر محلية بانقطاع الكهرباء والاتصالات عن منطقة رابعة غربي بئر العبد بعد الهجوم على نقطة للجيش.

آخر تحديث: 21 يوليو 2020 - 22:08
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً