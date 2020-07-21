مصر.. هجوم مسلح يستهدف أحد معسكرات الجيش بسيناء

أفادت تقارير إخبارية وشهود عيان بوقوع هجوم مسلح، اليوم الثلاثاء، على أحد معسكرات الجيش المصري في شمال سيناء، وسط اشتباكات عنيفة وتدخل الطيران الحربي بالقصف.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهجوم متزامن على معسكر وكمين قرب قرية رابعة، بنطاق غرب مدينة بئر العبد.

وقال شهود عيان إنه بالتزامن مع هجوم المعسكر تعرض كمين للجيش بالقرية لهجوم آخر، فيما هاجم مسلحون المكانين من نقطة صفر.

من جهتها أفادت شبكة “الجزيرة” نقلاً عن مصادر محلية، أن الجيش يمنع سيارات الإسعاف من الوصول لموقع الانفجار غربي بئر العبد.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر محلية بانقطاع الكهرباء والاتصالات عن منطقة رابعة غربي بئر العبد بعد الهجوم على نقطة للجيش.

في سيناء الموت أقرب من كل شيء.. لحظات فزع عاشها أهالي قرية #رابعة في #بئر_العبد على وقع طلقات الرصاص التي وصلت إلى منازلهم pic.twitter.com/BiRz4Mv67j — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 21, 2020

ادعولنا يجماعه بالله عليكو💔

رابعه شمال سيناء pic.twitter.com/dr0EGe2et8 — Anas|أنس (@anasbasha000) July 21, 2020

دقائق من رعب.. مواطن سيناوي يوثق لحظة الهجوم على كمين تابع للجيش بقرية #رابعة في #بئر_العبد pic.twitter.com/GFxCsuwkkG — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 21, 2020