مصر.. هزة أرضية تضرب بقوة 3.1 ريختر جنوب منطقة «رأس محمد»

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر جنوب منطقة “رأس محمد” على بعد 10 كم من شرم الشيخ بمصر.

حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي في مصر هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر جنوب رأس محمد.

وتم تسجيل الهزة على بعد 10 كم جنوب مدينة شرم الشيخ، و 77 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 27.81 شمالا، وخط الطول 34.25 شرقا، وعمق 14.6 كم.

وأكد المعهد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر، وأصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.