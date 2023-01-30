مصر وأمريكا تُؤكدان على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّ الانتخابات هذا العام في ليبيا هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة والمحافظة على تهدئة الوضع.

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري أنّ الدولتين يقفان وراء المبعوث الأممي عبد لله باتيلي من أجل دعم الانتخابات ونزاهتها.

وشدّد الوزير الأمريكي بيلنك أنّه يجب تمكين الليبيين من التمتع بحق اختيار قيادتهم عبر الانتخابات، معتبرا أنّ دور مصر مهم في معالجة الوضع في ليبيا ولعقد الانتخابات.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنّه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ملفات ليبيا والسودان والعمل على مواجهة التحديات.