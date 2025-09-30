مصر وإسرائيل على صفيح ساخن.. حادث تهريب الطائرات يثير المخاوف

أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع حادث استثنائي عند الحدود مع مصر، أسفر عن مقتل مشتبه به في محاولة تهريب طائرات مسيّرة، بينما تمكن مشتبه آخر من الفرار.

وأوضح الجيش أن وحدات المراقبة رصدت تحركات مشبوهة قرب الحدود، ما دفع القوات للتحرك نحو الموقع. وأثناء محاولة المشتبه بهم الفرار، اصطدمت سيارتهم بمركبة عسكرية وانقلبت، ما أدى إلى وفاة أحدهم على الفور، بينما نجا الآخر. ولم تُسجل أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات على الحدود خلال الأشهر الأخيرة، بعد اتهامات إسرائيلية لمصر ببناء بنى تحتية عسكرية ونشر قوات تفوق الحدود المسموحة، في وقت نفت فيه القاهرة تلك الادعاءات ووصفتها بالتحريض، مؤكدة أن أي تحركات عسكرية تتم بتنسيق مشترك لمكافحة الإرهاب، وسط رفض مصري لأي خطط إسرائيلية محتملة لإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى سيناء.

مصر تؤكد تعاونها مع القوة متعددة الجنسيات وترد على اتهامات إسرائيل في سيناء

استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مدير عام القوة متعددة الجنسيات في سيناء، إليزابيث ديبل، وأكد خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به القوة منذ أكثر من أربعة عقود في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، السفير تميم خلاف، إلى أن الوزير شدد على التنسيق القائم بين السلطات المصرية والقوة متعددة الجنسيات، مؤكداً حرص مصر على مواصلة دعم عملها واستمرار التعاون الدولي معها.

من جهتها، أشادت مدير عام القوة بالتعاون والتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية لضمان أداء مهام القوة على الوجه الأمثل.

وتأتي تصريحات القاهرة في ظل تصاعد الاتهامات الإسرائيلية خلال الشهور الأخيرة حول بناء مصر بنى تحتية عسكرية ونشر قوات تتجاوز الحدود المسموحة وفق معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، إضافة إلى توقف الرصد والتفتيش الأمريكي منذ أكتوبر 2023، ما أثار مخاوف تل أبيب من تهريب أسلحة أو تهديدات أمنية.

ونفت مصر تلك الاتهامات، مؤكدة أن جميع التحركات العسكرية تتم بتنسيق مع إسرائيل لمكافحة الإرهاب، واصفة هذه الاتهامات بـ”التحريض”.

تجدر الإشارة إلى أن القوة متعددة الجنسيات تأسست عام 1981 بموجب بروتوكول ملحق بمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتضم نحو 1,200 جندي ومدني من 13 دولة، وتشرف على تقسيم سيناء إلى أربع مناطق أمنية لضمان عدم انتهاك التواجد العسكري، مع الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران وخليج العقبة.

مصر وتركيا تختتمان مناورات “بحر الصداقة – 2025” لتعزيز التعاون البحري والأمني

أعلن الجيش المصري اختتام التدريب البحري المصري-التركي “بحر الصداقة – 2025″، الذي استمر عدة أيام في المياه الإقليمية التركية، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة من كلا البلدين.

وجاء في بيان الجيش أن التدريب تضمن عقد ورش عمل لتوحيد المفاهيم العملياتية، وتنفيذ سلسلة من الرمايات باستخدام مختلف الأسلحة، ما عكس مستوى عالٍ من الكفاءة والدقة والاحترافية في التعامل مع الأهداف.

وشملت أنشطة التدريب تبادل الطائرات المروحية على أسطح الوحدات البحرية، وأعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وعمليات الإمداد البحري، بالإضافة إلى تشكيلات إبحار متعددة عكست درجة عالية من التجانس والقدرة على اتخاذ المواقع المطلوبة بسرعة ودقة.

ويهدف التدريب إلى تعزيز الاستفادة من القدرات الثنائية بين مصر وتركيا، وتبادل الخبرات في تأمين مسارح العمليات البحرية ضد مختلف التهديدات. وحضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات البحرية المصرية والتركية.

وكانت مناورات “بحر الصداقة” قد انطلقت لأول مرة عام 2009 في مياه المتوسط واستمرت حتى 2013 قبل توقفها بسبب توتر العلاقات بين البلدين، ويُنظر إلى استئنافها الآن كمؤشر على تحسن ملموس في العلاقات الثنائية ورغبة مشتركة في تعزيز التعاون الأمني والدفاعي في شرق المتوسط.