مصر وإيران في مواجهة جدل فعاليات سياتل.. الفيفا يوضح موقفه

برز جدل واسع قبل مواجهة مصر وإيران ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعد إعلان اتحادات كروية اعتراضها على فعاليات مرتبطة بالمثليين تعتزم جهات محلية تنظيمها في مدينة سياتل الأمريكية بالتزامن مع المباراة.

وأبدى الاتحادان المصري والإيراني اعتراضًا رسميًا على إقامة أي أنشطة أو مظاهر ترويجية مرتبطة بالمثليين في محيط اللقاء، مؤكدين في مخاطبات موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضرورة احترام الخصوصية الثقافية والدينية للمنتخبات المشاركة، وعدم إدخال القضايا الاجتماعية أو السياسية داخل إطار الحدث الرياضي.

في المقابل، أوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن المباراة بين مصر وإيران لا تصنف كـ”مباراة فخر”، مشيرًا إلى أن الفعاليات المقررة في مدينة سياتل تأتي ضمن مبادرات محلية ولا تتبع للاتحاد الدولي أو لبرنامج البطولة الرسمي.

كما أكد الفيفا أن لوائح كأس العالم تسمح للجماهير بإدخال أعلام قوس قزح وغيرها من الرموز المرتبطة بالهوية الجنسية إلى الملاعب، وهو ما زاد من حدة الجدل حول حدود التوازن بين حرية التعبير واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية للمنتخبات والجماهير.

ومن جانبها، تمسكت اللجنة المنظمة المحلية في سياتل بإقامة الفعاليات المقررة، معتبرة أنها تعكس هوية المدينة وقيمها، بينما واصل الاتحادان المصري والإيراني مطالبة الفيفا بضمان عدم تحويل المباراة إلى منصة لقضايا لا ترتبط بالمنافسة الرياضية.

وفي خضم هذا الجدل، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من بعض الجماهير المصرية تطالب بالانسحاب من المباراة، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم نفى بشكل قاطع وجود أي نية للانسحاب، مؤكدًا التزام المنتخب بخوض اللقاء في موعده المحدد، مع استمرار التواصل مع الفيفا بشأن الاعتراضات الرسمية.

كما علق المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن على الجدل للمرة الأولى، مؤكدًا أن تركيز المنتخب المصري ينصب بالكامل على المباراة وتحقيق نتيجة تضمن التأهل إلى دور الـ32.

وقال حسام حسن:

“تركيز المنتخب المصري ينصب بالكامل على المباراة وتحقيق نتيجة تضمن التأهل إلى دور الـ32، بعثة الفراعنة تحترم لوائح البطولة، مع التمسك في الوقت ذاته بالقيم والثوابت التي تمثلها.”

وأضاف:

“المنتخب جاء إلى الولايات المتحدة من أجل المنافسة داخل الملعب فقط، وجميع اللاعبين والجهاز الفني يركزون على تقديم أفضل أداء أمام إيران بعيدًا عن أي قضايا لا تتعلق بكرة القدم.”

وتأتي هذه المواجهة في ختام منافسات المجموعة السابعة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى دور الـ32.

ويدخل المنتخب المصري المباراة متصدرًا للمجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادل 1-1 أمام بلجيكا، ثم تحقيق أول فوز في تاريخه بكأس العالم على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

ويحتاج المنتخب المصري إلى التعادل أو الفوز أمام إيران لضمان التأهل رسميًا إلى الأدوار الإقصائية دون انتظار نتائج المنتخبات الأخرى.

وتقام المباراة فجر السبت 27 يونيو عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل الأمريكية، وتنقلها شبكة beIN Sports المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2026 في المنطقة العربية.

تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الجدل العالمي حول تداخل القيم الثقافية والاجتماعية مع الأحداث الرياضية الكبرى، خصوصًا في البطولات الدولية التي تستضيفها مدن ذات توجهات محلية مختلفة، ما يفتح نقاشًا مستمرًا حول حدود الفصل بين الرياضة والرسائل المجتمعية.