مصر: واردات القمح تسجل قفزة قياسية في 2024

سجلت قيمة واردات مصر من القمح خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري 2024، ارتفاعا قياسيا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تطور واردات البلاد من خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي لتسجل نحو مليارين و11 مليون دولار، ارتفاعا من مليار و452 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 559 مليون و182 ألف دولار.

كما أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات القمح جاءت ضمن قائمة السلع التي ارتفعت وارداتها في شهر مايو الماضي، وبلغت قيمتها 658 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 259 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 153%، بالإضافة إلى المنتجات البترولية وبلغت قيمة وارداتها نحو 812 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 436 مليون دولار في شهر مايو عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 86%.