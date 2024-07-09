مصر والإمارات بصدد تنفيذ مشروع بقيمة 500 مليون دولار

وقعت شركات مصرية وإماراتية، عقد شراكة استراتيجية يعتبر واحد من أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية وإماراتية، “تم توقيع العقد بين شركة KSH للاستثمار وشركة SKG القابضة المصرية التي يمتلكها رجل الأعمال المصري صفوت القليوبي”.

وبحسب المعلومات، “تهدف الشراكة بين الجانبين المصري والإماراتي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع العقارات لتأسيس مشروع في منطقة “طناش” بالقاهرة المطلة على “جزيرة الوراق” على مساحة 20 ألف متر مربع”.

ووفق المعلومات، “تبلغ قيمة تطوير المشرع 24 مليار جنيه مصري (بما يعادل 500 مليون دولار)، ويشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية شاهقة الارتفاع وفندق خمس نجوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات”.

وأكد رجل الأعمال المصري صفوت القليوبي، رئيس شركة SKG القابضة المصرية، أن “هذا المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في قطاع العقارات”، مضيفًا أن “المشروع سيقدم مفهومًا جديدًا للحياة العصرية من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية متكاملة، بالإضافة إلى فندق فاخر يلبي احتياجات الزوار المحليين والدوليين، وتعكس هذه الشراكة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية”.

وأوضح أن “هذا المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية في منطقة “طناش”، وسيساهم في تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة والمناطق المحيطة بها، كما يعزز هذا التعاون القوي بين مصر والإمارات في مجال الاستثمار والتنمية العقارية”.

هذا ومثل الشركتين في التوقيع على هذا الاتفاق كل من عبد الجليل عبد الرحمن البلوكي العضو المنتدب للدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة KSH للاستثمارات، الدكتورأحمد منصور الرئيس التنفيذي للدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة KSH، صفوت القليوبي رئيس مجلس إدارة شركة SKG القابضة.