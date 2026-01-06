مصر والإمارات تبحثان قضايا فلسطين واليمن والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ناقشا خلاله مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والإمارات، مشيدًا بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف المستويات.

وتناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية لدفع مسار السلام، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

كما بحث الوزيران الأوضاع في السودان، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق ضمن الآلية الرباعية للتوصل إلى هدنة إنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، وصولًا إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وبخصوص اليمن، شدد عبد العاطي على ضرورة دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر حوار يمني–يمني جامع، يحفظ سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه اليمن أزمة داخلية بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعضو المجلس عيدروس الزبيدي قائد “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي سيطر على محافظات حضرموت والمهرة، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في تحركات تهدف لاستعادة الدولة السابقة في الجنوب قبل الوحدة اليمنية عام 1990.

وكانت المملكة العربية السعودية قد رحبت بمبادرة عقد مؤتمر شامل في الرياض يضم كافة المكونات الجنوبية، بهدف البحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية ضمن إطار الحل السياسي الشامل في اليمن، داعية إلى مشاركة فعالة لجميع المكونات لإيجاد تصور شامل يعزز أمن واستقرار الجمهورية اليمنية.

وتستمر الأزمة اليمنية منذ أكثر من عشر سنوات، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، وفق الأمم المتحدة.