مصر والإمارات تتفقان على التنسيق لدعم الاستقرار في السودان

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، التطورات في السودان وقطاع غزة خلال اتصال هاتفي.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية أن المحادثة تناولت تطورات الأوضاع في السودان في إطار الجهود التي تضطلع بها الرباعية الدولية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من القيام بمهامها لتعزيز وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وأوضح الوزير المصري الجهود المستمرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده، مشيرًا إلى التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد الوزيران على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، مع الإشارة إلى التطورات الإيجابية في مختلف المجالات، وخصوصًا الاقتصادية والاستثمارية.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو، بسبب “الجرائم المستمرة للقوات بعد السيطرة على مدينة الفاشر في دارفور”.

وأدان الاتحاد الأعمال التي تشمل استهداف المدنيين والقتل بدوافع عرقية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت في 26 أكتوبر على مدينة الفاشر بعد معارك مع الجيش السوداني، فيما نفت حركة جيش تحرير السودان صحة إعلان القوات عن استعادتها السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان.

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على مقار حيوية، وسط وساطات عربية وأفريقية ودولية لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.