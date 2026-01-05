مصر والجزائر وأمريكا والسعودية.. أحداث مأساوية!

شهد العالم خلال الساعات الماضية موجة من الأحداث المأساوية، فقد شهدت مصر حريقًا بمصحة غير مرخصة أودى بحياة 6 أشخاص، بينما هزت انفجارات مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتم إنقاذ 28 سائحًا من جنوح لانش سياحي في البحر الأحمر، كما ألغت البلاد كارت الجوازات الورقي لتسهيل السفر. وفي الجزائر، صدمت قرية بومراو بمصرع 5 أطفال ووالدهم، فيما تحقق السلطات في ملابسات الحادث، أما في الولايات المتحدة، فقد ارتكبت امرأة في ولاية تينيسي مجزرة مروعة بحق أطفالها وجدتها قبل الانتحار، في حين اتخذت السعودية إجراءات مهمة لتعزيز سوق العمل عبر رفع نسب التوطين والحد الأدنى للأجور في المهن الهندسية والمشتريات، وتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مهربين للمخدرات لحماية المجتمع.

مصر.. 6 قتلى في حريق مصحة لعلاج الإدمان واهتزازات قوية تثير الذعر في 6 أكتوبر والشيخ زايد

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بحالات اختناق متفاوتة الخطورة، مساء الإثنين، جراء حريق هائل اندلع في مصحة خاصة لعلاج الإدمان بمدينة بنها شمال القاهرة.

وذكرت السلطات أن الحريق نشب في الطابق الثاني من عقار مكون من 4 طوابق يُستغل كمصحة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وحماية مدنية بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف، وتم فرض حواجز لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وأفادت التحريات الأولية أن المصحة غير مرخصة، والضحايا المتوفون مجهولو الهوية، مما يعرقل عملية التعرف عليهم. وأكدت السلطات أنها ستحدد المسؤوليات وتغلق المصحة، مع محاسبة المسؤولين عن تشغيلها بدون ترخيص.

وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة حرائق متكررة في مصر بمراكز علاجية غير مرخصة، غالبًا نتيجة نقص أنظمة الإطفاء أو انسداد مخارج الطوارئ، إضافة إلى سوء إدارة بعض المنشآت.

وفي حادث منفصل، شهد سكان مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، الإثنين، دوي انفجار قوي تسبب في اهتزاز جدران المنازل والعقارات، خصوصًا في أحياء دجلة بالمز، غرب المطار، حدائق أكتوبر،

مأساة في الجزائر.. وفاة 5 أطفال ووالدهم في قرية بومراو

استيقظت قرية بومراو بولاية بومرداس الجزائرية صباح السبت على مأساة أليمة، بعد العثور على 5 أطفال متوفين داخل منزلهم رفقة والدهم.

وأظهرت التحقيقات الأولية لمصالح الأمن أن الوالد أقدم على الانتحار بتناول مادة “روح الملح”، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى برج منايل.

كما حاولت والدة الأطفال الانتحار هي الأخرى عقب الواقعة، إلا أنه تم إنقاذ حياتها، وهي الآن تتلقى العلاج بالمستشفى.

وتستمر الجهات الأمنية في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، وسط حالة من الصدمة والحزن التي اجتاحت القرية.

مصر.. إنقاذ 28 سائحًا بعد جنوح لانش سياحي في البحر الأحمر

نجحت فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية في محافظة البحر الأحمر المصرية، اليوم، في إنقاذ 28 شخصًا بينهم سياح من جنسيات مختلفة إثر جنوح لانش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب مرسى علم.

وتعرض اللانش، المخصص لرحلات الغوص والسفاري، لحادث “شحوط” مفاجئ أدى إلى اصطدامه بالشعاب المرجانية وتسرب المياه إلى أجزاء منه، مما أدى إلى توقفه عن الحركة وسط مخاوف من غرقه.

على الفور، هرعت لانتشات الإنقاذ السريع والقوات البحرية إلى موقع الحادث، حيث جرى وضع خطة عاجلة لإجلاء الركاب، وتم نقل جميع السياح وطاقم المركب بسلام إلى الشاطئ دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبدأت السلطات المختصة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الحادث، سواء كان ناجمًا عن عطل فني أو خطأ في الملاحة البحرية، كما يتم التنسيق لسحب اللانش بعيدًا عن الشعاب المرجانية لتجنب أي أضرار بيئية في المنطقة المحمية.

مصر تلغي كارت الجوازات الورقي لتسهيل إجراءات المسافرين في مطاراتها

أعلنت وزارة الطيران المصرية عن إلغاء نظام كارت الجوازات الورقي للمسافرين القادمين والمغادرين عبر جميع المطارات المصرية، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات السفر وتقليل الازدحام.

وأكد وزير الطيران المدني سامح الحفني أن الإلغاء سيتم تدريجيًا، مع الانتهاء الكامل من تطبيق القرار على المغادرين بنهاية يناير 2026، وبدء العمل بالنظام الجديد اعتبارًا من 1 فبراير، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية وشركات التقنية المعنية.

وأوضح الحفني أن القرار جاء استجابة لشكاوى المسافرين بشأن الوقت الطويل الذي يستغرقه ملء الكارت يدويًا، خاصة في ظل الازدحام المتزايد، ويُعد جزءًا من رؤية لتحسين تجربة السفر وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية حديثة ومريحة.

وسيتم الاعتماد على قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مرتبطة بنظام Advanced Passenger Information (API)، حيث يقوم المسافرون بإدخال بياناتهم مسبقًا عبر المنصات الإلكترونية أو شركات الطيران، ما يسمح بمراجعة المعلومات قبل الوصول وتسريع الدخول والخروج.

أمريكا.. امرأة ترتكب مجزرة بعائلتها ثم تنتحر في تينيسي

أفادت السلطات الأمريكية بأن امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا في ولاية تينيسي أطلقت النار على ولديها الصغيرين أريوس طومسون (4 أعوام) وإسحاق جونسون (13 عامًا) وجدتها إيفلين جونسون (88 عامًا)، قبل أن تنتحر في جريمة قتل رباعية مروعة.

واكتشف رجال شرطة مكتب شريف مقاطعة همفريز الجثث الأربع صباح الجمعة في منزل بمدينة ويفرلي، حيث كانت جميعها تعاني من إصابات بالرصاص، وتم تحديد هوية المرأة المنتحرة باسم هيذر طومسون (32 عامًا)، التي كانت على خلاف مع والد الأولاد، وفقًا للسلطات.

وقال الشريف كريس ديفيس إن التحقيقات الأولية لم تكشف عن أي اقتحام للمنزل أو مشاركة طرف آخر في الحادث، وأنه لم تكن هناك بلاغات سابقة عن عنف منزلي أو مشاكل تتعلق بالصحة النفسية في الأسرة، ولم يتم الكشف عن الدافع وراء الحادث بينما تستمر التحقيقات.

السعودية ترفع نسب التوطين والحد الأدنى للأجور في المهن الهندسية والمشتريات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن صدور قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات.

القرار الأول: رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، ويشمل 46 مهنة هندسية أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، ومهندس صحي. ويبدأ تنفيذ القرار بعد 6 أشهر من صدوره على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة.

القرار الثاني: رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، ويشمل 12 مهنة مثل: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، وأخصائي تجارة إلكترونية، على أن يبدأ التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار لضمان استكمال المنشآت المستهدفة متطلبات التطبيق.

وأوضحت الوزارة أن القرارين يهدفان إلى رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي. كما نشرت الوزارة الدليل الإجرائي للقرارين على موقعها الإلكتروني لتوضيح المهن المستهدفة وآليات الالتزام، ودعت المنشآت إلى الالتزام لتفادي العقوبات النظامية.

كما ستستفيد المنشآت من حزمة محفزات تشمل دعم عمليات الاستقطاب، التدريب والتأهيل، التوظيف، الاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 متورطين بتهريب المخدرات في الحدود الشمالية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق ثلاثة متورطين بتهريب المخدرات في منطقة الحدود الشمالية، مؤكدة أن الجناة هم:

عمر محمد جبر العنزي – أردني الجنسية، أقدم على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة.

– أردني الجنسية، أقدم على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة. محمد عارف حمدان الخربطلي – أردني الجنسية، تسلم كمية المخدرات بقصد الترويج.

– أردني الجنسية، تسلم كمية المخدرات بقصد الترويج. سلطان محمد العواد – سوري الجنسية، تسلم كمية المخدرات بقصد الترويج.

وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن توجيه التهم إليهم، وأن المحكمة المختصة أصدرت حكمها بثبوت الجريمة وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وتم إصدار أمر ملكي بإنفاذه.

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ هذا الحكم يهدف إلى حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات بحق مهربيها ومروجيها لما تسببه من أضرار جسيمة للأفراد والمجتمع، محذرة كل من يسعى للقيام بمثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.