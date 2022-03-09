مصر والسعودية تُثمنان إجراءات مجلس النواب الليبي

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وثمن الجانبان المصري والسعودي، في بيان مشترك عقب اللقاء، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها.

وشدد الجانبان ، على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وأكد الطرفان على “أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها”، وعلى “ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي”.

كما أكد الطرفان على “ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها”.