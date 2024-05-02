مصر والكويت تؤكدان ضرورة احترام سيادة ليبيا وإخراج القوات الأجنبية منها

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها.

وفي بيان مشترك بمناسبة زيارة أمير الكويت إلى مصر أمس الثلاثاء، أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية.

أشاد البلدان بجهود السلطة التشريعية الليبية، وإقرارها للقوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات ، والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد السيسي والصباح على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي, وفقا للبيان .