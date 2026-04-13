مصر والهند تطلقان تدريب «إعصار 4» العسكري

أعلن الجيش المصري، انطلاق فعاليات التدريب العسكري المشترك المصري الهندي “إعصار – 4”، بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية ونظيرتها الهندية، في خطوة تعكس استمرار تنامي التعاون العسكري بين القاهرة ونيودلهي.

وأوضح المتحدث العسكري المصري أن التدريب يُنفذ على مدار عدة أيام داخل ميادين التدريب القتالي الخاصة بقوات الصاعقة في مصر، ويتضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية المتقدمة التي تستهدف تبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين، ورفع كفاءة العناصر المشاركة في بيئات قتالية متنوعة.

وبيّن المتحدث أن فعاليات التدريب بدأت بتنفيذ محاضرات نظرية مكثفة، بهدف تحقيق أعلى درجات التجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة، إلى جانب تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة خلال مراحل التدريب المختلفة، بما يتيح تعريفاً عملياً بقدرات الجانبين القتالية والتكتيكية.

وأكد أن التدريب يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يرسخ مسار الشراكات الدفاعية ويعزز من جاهزية القوات المشاركة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه التعاون العسكري المصري نشاطاً ملحوظاً على أكثر من محور، إذ كانت القوات المصرية قد أعلنت قبل أيام مشاركة عناصر من قوات المظلات والقوات الخاصة في فعاليات التدريب المشترك “رعد – 2” مع باكستان، والذي يُنفذ في ميادين التدريب القتالي للقوات الخاصة الباكستانية ويستمر لعدة أيام.

وتعكس هذه التدريبات المتزامنة توجه القاهرة نحو توسيع نطاق التعاون العسكري مع عدد من الدول الصديقة، عبر برامج تدريب مشتركة تهدف إلى تطوير القدرات القتالية وتبادل الخبرات في مجالات العمليات الخاصة والصاعقة.