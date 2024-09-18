مباحثات أمريكية مصرية حول وقف إطلاق النار في غزة

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، في القاهرة، حيث ناقشا سبل “تعزيز الجهود” بين مصر والولايات المتحدة وقطر التي تتوسط بين “حركة حماس” وإسرائيل للمضي في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة.

وناقش الجانبان تعزيز الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية، وأكد السيسي على ضرورة إزالة العراقيل أمام إدخال المساعدات إلى غزة ووقف الحرب في الضفة الغربية.

وأكد الرئيس المصري، خلال اللقاء، رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع الإقليمي مشددًا على أهمية التهدئة، مشيراً إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية.

كما أكد السيسي دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني الذي تعرضت له أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن هذه الزيارة تُعد العاشرة لـ”بلينكن” إلى المنطقة منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ولن تشمل الزيارة إسرائيل أو أية دولة أخرى”، وفق وكالة “فرانس برس”.