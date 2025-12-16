مصر واليونان وإيران وروسيا.. حوادث مأساوية تودي بحياة العشرات

من مصر إلى الولايات المتحدة، شهدت عدة دول اليوم حوادث مأساوية، مصر تُعلن عن وفاة 14 شخصًا إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، في إيران، لقي 13 شخصًا مصرعهم في حادث انقلاب حافلة شرقي البلاد، روسيا تشهد هجومًا بسكين في مدرسة في ضواحي موسكو، ما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين، في فرنسا، انفجار في مبنى سكني بمدينة تريفو يؤدي إلى مقتل طفلين، كما تجتاح الفيضانات ولاية واشنطن الأمريكية بعد انهيار سد في سياتل.

مصر تعلن وفاة 14 مواطنًا في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، وفاة 14 مواطناً مصرياً إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المركب، الذي أبحر من إحدى الدول المجاورة باتجاه اليونان في 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، كان يقل 34 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، بينهم الضحايا المصريون.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجه السفارة المصرية في أثينا بالتواصل الفوري مع السلطات اليونانية لتقديم الدعم للمصابين والناجين، وكذلك إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى مصر، حيث تم التنسيق مع أسر الضحايا في هذا الشأن.

وجددت وزارة الخارجية تحذيرها للمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية، داعية إلى الالتزام بالمسارات القانونية للسفر للحفاظ على الأرواح وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية. كما شدد سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، على ضرورة الالتزام بالقوانين اليونانية الخاصة بالإقامة والابتعاد عن طرق الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد حوادث الوفاة المرتبطة بها في الآونة الأخيرة.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت في 9 ديسمبر الجاري، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصاً وفقدان 15 آخرين، معظمهم من السودان ومصر، نتيجة تعطل المحرك وسوء الأحوال الجوية.

مصرع 13 شخصًا وإصابة 11 آخرين في انقلاب حافلة شرق إيران

لقي 13 شخصًا مصرعهم وأُصيب 11 آخرون، في حادث انقلاب حافلة وقع الليلة الماضية على الطريق السريع الرابط بين مدينتي نطنز وأصفهان شرق إيران.

وأفاد رئيس قسم الطوارئ في محافظة أصفهان أن الحادث وقع يوم 16 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف والطوارئ هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ويُعد طريق نطنز–أصفهان من الطرق السريعة الرئيسية في وسط إيران، إذ يربط مدينة أصفهان التاريخية بمناطق شرقية، من بينها مدينة نطنز المعروفة بمواقعها الجبلية والنووية.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث، وسط ترجيحات أولية تتعلق بالسرعة أو الظروف الفنية للحافلة.

هجوم بسكين داخل مدرسة بضواحي موسكو يسفر عن قتيل وإصابات

شهدت مدرسة ثانوية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، هجومًا بسكين نفذه طالب، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين، وفق معلومات أولية أوردتها وسائل إعلام روسية نقلًا عن خدمات الطوارئ.

وأفادت التقارير بأنه جرى إجلاء التلاميذ من مبنى المدرسة فور وقوع الحادث، بينما أكد شاهد عيان لوكالة «نوفوستي» إصابة حارس أمن المدرسة خلال الهجوم.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة احتجاز المهاجم بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.

وذكر مصدر أمني أن منفذ الهجوم طالب يبلغ من العمر 15 عامًا ويدرس في الصف التاسع. كما أظهرت صور من مكان الحادث أن المهاجم كان يرتدي قميصًا كُتب عليه «لا حياة تهم»، وهو اسم منظمة متطرفة تدعو إلى العنف والإرهاب.

وبحسب التقارير، باشرت الأجهزة الأمنية عملية تفتيش شاملة داخل مبنى المدرسة للتحقق من عدم وجود متفجرات محتملة، فيما نُقل حارس الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اشتباك بالأيدي بين نائبات في كونغرس مدينة مكسيكو على الهواء مباشرة

شهد كونغرس مدينة مكسيكو، يوم الاثنين، اشتباكًا بالأيدي بين عدد من النائبات من حزبي العمل الوطني (PAN) ومورينا الحاكم، في حادثة بثّتها الكاميرات على الهواء مباشرة داخل قاعة المجلس.

ووقع الشجار بعدما تقدّمت نائبات من حزب العمل الوطني نحو المنصة الرئيسية احتجاجًا على ما اعتبرنه خرقًا للإجراءات من قبل حزب مورينا، الذي يتمتع بالأغلبية التشريعية. وسرعان ما تطور الخلاف اللفظي إلى عراك، شمل الدفع وشدّ الشعر وتبادل اللكمات، وسط محاولات لإخراج نائبات المعارضة بالقوة من المنصة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، جاء التوتر على خلفية نقاشات تتعلق بإصلاحات تخص وكالة الرقابة على الشفافية التابعة لحكومة مدينة مكسيكو. وأظهر مقطع فيديو متداول اشتراك ما لا يقل عن خمسة مشرعين في الاشتباك، قبل أن تُعلّق الجلسة مؤقتًا.

وفي مؤتمر صحفي عقب الحادثة، قال أندريس أتايده، مساعد نواب حزب العمل الوطني، إن صعودهم إلى المنصة كان سلميًا، معتبرًا أن كتلة الأغلبية لجأت إلى العنف لاستعادة السيطرة على رئاسة المجلس. من جهتها، وصفت النائبة دانييلا ألفاريز ما حدث بـ«المبتذل والعدواني»، منتقدة سلوك الحزب الحاكم.

وعقب المشاجرة، غادر نواب حزب العمل الوطني قاعة المجلس، فيما استأنف حزب مورينا الجلسة في غياب المعارضة، وفق ما أعلنته الحسابات الرسمية لكونغرس مدينة مكسيكو.

في المقابل، قال المتحدث باسم حزب مورينا، باولو غارسيا، إن ما يثير القلق هو لجوء المعارضة المتكرر إلى العنف بدل الاحتكام إلى الحوار السياسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم روب راينر وزوجته بمقتلهما في منشور صادم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن معارضة الممثل والمخرج روب راينر العلنية له هي السبب وراء مقتله، مطلقًا هذا الادعاء غير المدعوم بأدلة في منشور صادم بدا وكأنه يهدف إلى مهاجمة خصومه حتى في مواجهة مأساة.

وأوضح ترامب، في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، أن راينر وزوجته قتلا “بحسب التقارير بسبب الغضب الذي أثاره لدى الآخرين نتيجة معاناته الشديدة والمستعصية وغير القابلة للشفاء بمرض عقلي يعرف باسم متلازمة جنون ترامب”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن راينر “كان معروفًا بتسببه في دفع الأشخاص إلى الجنون بهوسه الشديد بالرئيس دونالد ترامب، حيث وصل جنونه الواضح إلى مستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي تجاوزت به إدارة ترامب جميع الأهداف وتوقعات العظمة”.

وكان راينر أحد أنشط الديمقراطيين في صناعة السينما، حيث دأب على تنظيم حملات لدعم القضايا الليبرالية واستضافة فعاليات لجمع التبرعات، كما كان من أشد منتقدي ترامب، إذ وصفه في مقابلة مع مجلة “فارايتي” عام 2017 بأنه “غير مؤهل عقليًا لتولي منصب الرئيس” و”أكثر شخص غير مؤهل على الإطلاق لتولي رئاسة الولايات المتحدة”.

وأُلقي القبض على نجل الممثل والمخرج السينمائي، نيك راينر، حيث وجهت له تهمة قتل والديه، بعد العثور عليهما ميتين في منزلهما بحي برينتوود الراقي في لوس أنجلوس، الأحد، حسبما أعلن جيم ماكدونيل قائد شرطة لوس أنجلوس، الإثنين.

وأوضح ماكدونيل أن نيك راينر، البالغ من العمر 32 عامًا والذي كان يعاني إدمان المخدرات، محتجز رهن كفالة قدرها 4 ملايين دولار. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوجين تعرضا للطعن حتى الموت.

وكان نيك راينر تحدث على مر السنين عن معاناته مع إدمان المخدرات وفترات التشرد، مشيرًا إلى أنه دخل مراكز إعادة التأهيل لأول مرة في سن الخامسة عشرة، وأنه أتم ما لا يقل عن 17 دورة علاجية على مر السنين.

وكانت ميشيل راينر، البالغة من العمر 70 عامًا، مصورة فوتوغرافية، والتقطت صورة ترامب التي ظهرت على غلاف كتابه “ترامب: فن التفاوض”.

ونجح روب راينر، نجل الكاتب والممثل الكوميدي الراحل كارل راينر، كمخرج في هوليوود، بدءًا بفيلم “ذيس إز سبينال تاب” عام 1984، وأخرج نحو 20 فيلمًا من بينها كلاسيكيات مثل “ستاند باي مي” و”وين هاري مت سالي”.

إعدام مواطن مصري في السعودية بتهمة تهريب المخدرات

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن المصري عصام شاذلي محمد أحمد في منطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، حيث أسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليه بتهريب المخدرات. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، صدر حكم بالإعدام تعزيرًا، وهو الحكم الذي تم تأييده من المحكمة العليا، ثم صدور أمر ملكي بتنفيذه.

وأوضحت الوزارة أن هذا الحكم يعكس حرص حكومة المملكة على الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع من آفة المخدرات. كما شددت على أن المملكة ستواصل فرض أشد العقوبات بحق المهربين والمروجين، مع تحذير كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وتعتبر جرائم تهريب وترويج المخدرات من الجرائم الكبرى في النظام القضائي السعودي، حيث يعاقب عليها بالإعدام وفقًا للشريعة الإسلامية. هذا وقد شهد عام 2025 ارتفاعًا في عدد الإعدامات، خاصة في قضايا المخدرات، وهو ما يعكس استمرار “الحرب على المخدرات” التي تشنها المملكة في مواجهة انتشار الكبتاغون والإمفيتامين.

الجزائر: الأمن ينجح في تفكيك 32 شبكة للنصب الإلكتروني تكبدت خسائر ضخمة للمواطنين

نفذت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية للأمن الوطني في الجزائر عملية واسعة النطاق استهدفت شبكات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، أسفرت عن تفكيك 32 شبكة إجرامية منظمة، من بينها شبكة دولية انطلقت أنشطتها من إحدى البلدان الآسيوية.

وتم توقيف 197 متورطًا في هذه الشبكات، بينهم 31 شخصًا مطلوبين للعدالة بتهم تتعلق بجرائم النصب الإلكتروني. كما تم توقيف 5 من عناصر الشبكة الدولية، التي كانت تستهدف ضحايا في الجزائر.

وأوضح بيان صادر عن مصالح الأمن أن التحقيقات كشفت عن استخدام أساليب متطورة لجمع معلومات عن الضحايا، مثل الهندسة الاجتماعية، والتصيد الاحتيالي، والهجمات عبر برمجيات سرقة البيانات، بالإضافة إلى انتحال هوية شركات عمومية وخاصة.

بلغت الخسائر المالية التي ألحقها المشتبه فيهم بالضحايا أكثر من 52 مليارا و900 مليون سنتيم، إلى جانب مبالغ مالية أخرى بالعملات الأجنبية. وقد تم تقديم المشتبه فيهم إلى وكلاء الجمهورية المختصين إقليميًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسجل الجزائر منذ سنوات تزايدًا ملحوظًا في جرائم الاحتيال الإلكتروني، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أكدت مصالح الأمن الوطني أنه تم تسجيل 1387 قضية نصب إلكتروني في عام 2024، مقارنة بـ 700 قضية في 2023، مما يعكس تضاعف هذه الجرائم بشكل كبير.

مقاتل MMA جيرونيمو دوس سانتوس يغرق في نهر بالبرازيل عن عمر 45 عامًا

أكدت بلدية ساو غابرييل دا كاشويرا في البرازيل وفاة المقاتل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) جيرونيمو دوس سانتوس، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 45 عامًا إثر غرقه في نهر ريو نيغرو بالقرب من المدينة.

وتم فقدان الاتصال بدوس سانتوس، المعروف بلقب “موندراغون” في الحلبة، بعد غطسه في النهر يوم الجمعة الماضي. وقالت بلدية ساو غابرييل دا كاشويرا في بيانها: “في هذه اللحظات العصيبة، نتقدم بأحر التعازي إلى جميع أفراد عائلته وأصدقائه، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.

وأشارت تقارير محلية إلى أن غواصي إدارة الإطفاء بدأوا عمليات البحث على الفور، قبل أن يتم انتشال جثته من تحت الصخور في قاع النهر صباح يوم الإثنين.

دوس سانتوس حقق 45 انتصارًا في 72 نزالًا احترافيًا خلال مسيرته في عدة منظمات MMA في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا، بما في ذلك رايزن ومستر كيج.

في عام 2012، وقع “موندراغون” عقدًا مع اتحاد UFC وكان من المقرر أن يواجه غابرييل غونزاغا في بطولة UFC 153 في ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للانسحاب بعد أن جاءت نتائج فحصه إيجابية لالتهاب الكبد ب.

آخر نزال له كان في أبريل الماضي، حيث فاز بالضربة القاضية في الجولة الأولى على الروسي أليكسي أولينيك، بطل UFC السابق للوزن الثقيل، في بطولة القتال بالأيدي العارية.

الموت يغيّب الفنان السوداني الكبير عبد القادر سالم

توفي اليوم الثلاثاء الفنان السوداني الكبير عبد القادر سالم عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، مخلفًا وراءه إرثًا موسيقيًا وثقافيًا عميقًا في تاريخ السودان.

وُلد عبد القادر سالم في عام 1946 في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، حيث نشأ وأصبح واحدًا من أبرز الرموز الفنية في السودان. منذ بداية مسيرته الفنية في العام 1971، ترك سالم بصمته في عالم الموسيقى السودانية، وكان من الأوائل الذين ساهَموا في توثيق التراث الموسيقي السوداني. كما اشتهر بعدد من الأغاني التي لاقت استحسانًا جماهيريًا واسعًا، ويُعدّ من الأسماء البارزة في الإذاعة السودانية، حيث سجل أكثر من أربعين أغنية.

في بيان رسمي، نعى مجلس السيادة السوداني الفنان الراحل قائلاً: “ينعي مجلس السيادة الانتقالي عند الله تعالى المغفور له بإذن الله الفنان الكبير د. عبد القادر سالم الذي وافته المنية اليوم إثر علة لم تمهله طويلا”.

عُرف عبد القادر سالم ليس فقط كفنان، بل كباحث في التراث السوداني، حيث كان له دور محوري في الحفاظ على الموسيقى السودانية وتوثيقها، ما جعل اسمه يرتبط بالأصالة والتفاني في الحفاظ على التراث الشعبي السوداني. كما أطلق العديد من الفيديو كليبات التي تم تصويرها في مناطق كردفان، واحتفظت بها شاشة التلفزيون القومي السوداني.

رحيل عبد القادر سالم يُعدّ خسارة كبيرة للمشهد الفني في السودان، حيث يترك وراءه إرثًا ثقافيًا وموسيقيًا سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.

باكستان: إنقاذ 11 من بين 19 راكبًا تم اختطافهم في إقليم السند

تمكنت شرطة إقليم السند، جنوب شرق باكستان، من إنقاذ 11 من بين 19 راكبًا تم اختطافهم على يد قطاع طرق هاجموا حافلة ركاب في منطقة كاشمور. ووفقًا لتقرير قناة “جيو” الباكستانية، قام أكثر من 20 من قطاع الطرق باعتراض الحافلة على طريق جودو كاشموري بالقرب من منطقة مراد شاه.

في التفاصيل، قام قطاع الطرق بإطلاق النار على الحافلة وتحطيم النوافذ، قبل أن يختطفوا عددًا من الركاب ويهربوا بهم من الموقع. وأوضح المسؤول بالشرطة سوكور آزهار موجال أن الهجوم وقع صباح اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة تحركت سريعًا بعد الحادث.

وصرح المسؤول الآخر في الشرطة، أوبارو عبد القدير سومور، بأنه تم تطويق المنطقة المحيطة ووضع نقاط تفتيش خلال العملية الأمنية. وأضاف أنه تم تبادل إطلاق النار بين الشرطة وقطاع الطرق في منطقة سومياني.

وقالت الشرطة إن الطائرات المسيرة التي تم استخدامها في العملية لعبت دورًا حاسمًا في دفع قطاع الطرق إلى الفرار. وبفضل هذه التحركات، تمكنت الشرطة من إنقاذ 11 من الركاب المختطفين، بينما تواصل التحقيقات لملاحقة بقية الخاطفين.

هجوم بسكين في مدرسة بضواحي موسكو يؤدي إلى مقتل طالب وإصابة آخرين

شهدت إحدى المدارس الثانوية في ضواحي موسكو، اليوم الثلاثاء، هجومًا دامًا عندما هاجم طالب زملاءه بسكين، مما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين، وفقًا للمعلومات الأولية. وتناقلت وسائل الإعلام الروسية هذا الحادث، نقلاً عن خدمات الطوارئ.

وأضافت التقارير أن السلطات قامت بإجلاء جميع التلاميذ من مبنى المدرسة، بينما أفاد شاهد عيان لوكالة “نوفوستي” بإصابة حارس أمن المدرسة خلال الهجوم. كما تم تداول مقطع فيديو يظهر لحظة احتجاز المهاجم وسط وصول سيارات الإسعاف والشرطة إلى الموقع.

وذكر مصدر أمني أن المهاجم، الذي تم تحديده كطالب في الصف التاسع، يبلغ من العمر 15 عامًا. وتبين من الصورة التي تم التقاطها أثناء احتجاز المهاجم أنه كان يرتدي قميصًا مكتوبًا عليه “No lives matter” (لا حياة تهم)، وهو اسم منظمة تدعو إلى العنف والإرهاب.

فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجم قام بتوثيق اعتدائه على حارس الأمن وتلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات عبر هاتفه المحمول، ثم نشر الفيديو على قناته الشخصية على تطبيق “تلغرام”.

وأضافت التقارير أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليًا بعملية تفتيش في مبنى المدرسة بحثًا عن أي متفجرات محتملة. ونُقل حارس الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أفادت المعلومات الأولية أن القتيل كان طالبًا في الصف الرابع.

مقتل طفلين جراء انفجار في مبنى سكني بمدينة تريفو الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية عن مقتل طفلين جراء انفجار وقع في مبنى سكني بمدينة تريفو، الواقعة بالقرب من ليون، يوم أمس الاثنين.

الانفجار الذي وقع في الطابق الأرضي من المبنى المكون من أربعة طوابق أسفر أيضًا عن إصابة خمسة أشخاص آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، بينما توجه شخصان مصابان بإصابات طفيفة إلى المستشفى بأنفسهم.

وفقًا للتقارير الأولية، يعتقد أن سبب الانفجار هو تسرب للغاز. وأكدت السلطات أن عمليات الإنقاذ كانت لا تزال جارية حتى مساء الاثنين، وسط مخاوف من وجود أشخاص آخرين عالقين تحت الأنقاض. كما تسبب الانفجار في تحطم نوافذ مدرستين قريبتين من موقع الحادث.

وشددت السلطات على ضرورة تجنب المواطنين المنطقة، في الوقت الذي تم فيه إنشاء مأوى طارئ وتوفير مركز دعم نفسي للسكان المتضررين. وذكرت التقارير أن الانفجار أسفر عن مقتل طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 3 سنوات والآخر 5 سنوات.

الولايات المتحدة: إخلاء 3 ضواحي في سياتل بعد انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة

أصدرت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، أوامر بالإخلاء الفوري لـ 3 ضواحي في مدينة سياتل بولاية واشنطن، بعد انهيار سد تحت تأثير الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة لمدة أسبوع.

شمل أمر الإخلاء الصادر عن مقاطعة كينغ، المناطق السكنية والتجارية الواقعة شرق “غرين ريفر” في مدن كينت وأوبورن وتوكويلا. كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من فيضانات مفاجئة، حيث يتوقع أن يتأثر حوالي 47 ألف شخص.

تسبب انهيار السد في وقوع فيضانات غير مسبوقة اجتاحت المنطقة بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة، ما دفع السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء لعشرات الآلاف من السكان، بالإضافة إلى إجراء عمليات إنقاذ واسعة في مختلف أنحاء ولاية واشنطن.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الفيضانات، قام سكان المناطق المتضررة في مدينة أوبورن باستخدام القوارب للانتقال داخل ممتلكاتهم. ورغم تدهور الوضع، أفاد أحد الجيران بأن المياه لم تدخل داخل منازلهم بعد.

وبينما تتوقع السلطات مزيدًا من الأمطار والفيضانات خلال الأيام المقبلة، تواصل فرق الإنقاذ العمل في محاولة لتوفير الحماية للسكان.

الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع ضد المدنيين

قضت محكمة جنائية في باريس، يوم الاثنين، بالسجن 30 عامًا على روجر لومبالا، الزعيم السابق لمتمردي الكونغو، إثر إدانته بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الكونغو الثانية، التي اندلعت قبل عقدين.

ويمثل الحكم خطوة بارزة نحو محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع في الكونغو، حيث أدانت المحكمة لومبالا بتورطه في جرائم وحشية ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات تعذيب واغتصاب وقتل جماعي.

ويمثل الحكم الذي أصدرته المحكمة في باريس نهاية محاكمة طويلة، إذ تم تحديد لومبالا، البالغ من العمر 67 عامًا، كأحد قادة حركة “التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية الوطنية”، التي كانت مدعومة من أوغندا خلال الفترة بين عامي 2002 و2003، كانت الجماعة قد استهدفت بشكل خاص أقليتي ناندي وبامبوتي العرقيتين في شرق الكونغو.

وأشارت التقارير الأممية إلى أن الجماعة ارتكبت فظائع تتضمن أعمال تعذيب، إعدام، اغتصاب، واستعباد جنسي للمدنيين في تلك الفترة.

وفي حين رحبت منظمات حقوق الإنسان بالحكم، واعتبرته خطوة مهمة لكسر دائرة الإفلات من العقاب في الكونغو، وصف محامي لومبالا الحكم بأنه مبالغ فيه، وأشار إلى أنه سيقوم بتقديم طعن خلال عشرة أيام.

إعدام عرفي صادم في شبوة اليمنية بعد تسليم قاتل لمسلحين قبليين لتصفيته بالرصاص

أقدم مسلحون قبليون على تنفيذ إعدام عرفي مروع في مديرية حبان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، حيث تم قتل الشاب أمين ناصر باحاج على يد أولياء دم القتيل باسل البابكري، وذلك بعد ساعات من ارتكاب الأخير لجريمة قتل في خلاف شخصي.

وفي تفاصيل الحادث، سلمت أسرة القاتل ابنها إلى أسرة القتيل لتفادي حدوث ثأر قبلي، حيث قالوا: “هذا ابنكم وهذا ابننا، تعدموه أو تسجنوه كما شئتم”. وقام أولياء الدم بتكبيله وأطلقوا عليه النار من أسلحة رشاشة بينما كان يصرخ قائلاً “أنا مظلوم”.

الفيديو الذي انتشر للواقعة أثار ردود فعل غاضبة على الصعيدين الحقوقي والاجتماعي، واعتُبر تصرفاً مرفوضاً من الناحية الشرعية والقانونية. في حين أصدرت شرطة شبوة بياناً أكدت فيه فتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، رغم عدم التعاون الذي واجهته من قبل البعض بذريعة “إطفاء الفتنة”.

من جانب آخر، أدان المركز الأمريكي للعدالة الحادثة، محذراً من تصاعد ظاهرة الثأر القبلي في ظل ضعف إنفاذ القانون، وداعياً إلى محاسبة الجناة وإجراء تحقيقات قانونية صارمة.

السعودية تنفذ حكم القتل حداً وتعزيراً بحق 4 جناة في مكة المكرمة وجازان

نفذت السلطات السعودية، يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، حكم القتل حداً وتعزيراً بحق أربعة جناة في منطقتي مكة المكرمة وجازان، في إطار تطبيق العقوبات القانونية.

وفي تفاصيل الحادثة الأولى، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه تنفيذ حكم القتل حداً بحق ثلاثة جناة في منطقة مكة المكرمة. حيث أقدم أحمد بن عبد الله بن علي الشمراني (سعودي الجنسية) على قتل محمد محمود الفكي العجب (سوداني الجنسية) بإطلاق النار عليه.

كما شارك في الجريمة بندر بن موسى بن عبده الرزقي القرني ومهدي بن يحيى بن محمد عواجي (سعوديي الجنسية) عن طريق الاتفاق والمساعدة في اقتحام منزل المجني عليه بهدف الاعتداء. بعد التحقيقات، تم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

أما الحادثة الثانية، فقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق ميزان برهان محاري (إثيوبي الجنسية) في منطقة جازان، بعد إدانته بتهمة ترويج مادة الحشيش المخدر، وهي الجريمة التي سبق أن ثبتت ضده في محاكمات سابقة.

في سياق متصل، أظهرت الإحصائيات أن السعودية قد أعدمت 341 شخصاً منذ بداية عام 2025، وهو رقم قياسي جديد لعام واحد، متجاوزاً العدد القياسي لعام 2024. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلثي حالات الإعدام في 2025 كانت مرتبطة بجرائم المخدرات.