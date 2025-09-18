مصر وتركيا تجريان أول مناورات بحرية مشتركة منذ 13 عاماً

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن إجراء مناورات بحرية مشتركة بين تركيا ومصر في البحر الأبيض المتوسط، هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ 13 عاماً.

وستُقام المناورات، التي أُطلق عليها اسم “بحر الصداقة”، في شرق المتوسط خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتوافق التشغيلي بين القوات البحرية للبلدين، وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الأمني والدفاعي في منطقة استراتيجية.

وستشارك في المناورات وحدات من البحرية التركية تشمل: الفرقاطتان TCG Oruç Reis وTCG Gediz، زوارق دورية سريعة TCG İmbat وTCG Bora، الغواصة TCG Gür، بالإضافة إلى طائرتين من طراز F-16 تابعتين للقوات الجوية التركية، كما ستشارك وحدات من البحرية المصرية، على أن تُعلن التفاصيل لاحقاً.

ومن المقرر أن يحضر قائد القوات البحرية التركية ونظيره المصري فعالية “يوم المراقب المتميز” في 25 سبتمبر، في إطار البرنامج الرمزي للمناورات، بما يعكس التقارب القيادي والعسكري بين البلدين.

وتأتي هذه المناورات بعد سنوات من التوتر والقطيعة التي أعقبت أحداث 2013، في سياق جهود دبلوماسية مكثفة بين البلدين شملت زيارات متبادلة لوزراء الدفاع والخارجية، واتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، اختيار منطقة شرق المتوسط لإجراء المناورات يرسل رسالة واضحة بأن البلدين يسعيان نحو الاستقرار والتعاون بدلاً من التصعيد في المنطقة.