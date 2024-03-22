مصر وتركيا توقعان اتفاقية لإنشاء مدينة صناعية جديدة

أعلنت مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لإنشاء منطقة صناعية تركية جديدة.

وذكرت وزارة النقل المصرية، أنه من المقرر أن تقام المنطقة التركية في المنطقة الاقتصادية في جرجوب، مشيرة إلى أنه من المخطط توقيع العقد قبل نهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل في أوائل عام 2026.

وأوضح البيان أن المشروع سيضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن “المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية”.