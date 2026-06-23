مصر وتونس تؤكدان دعم وحدة ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، مع التأكيد على دعم وحدة الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتعزيز استقرارها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة رقم 165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، حيث جرى بحث عدد من القضايا والتحديات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الليبي والقضية الفلسطينية.

وأشاد وزير الخارجية المصري بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، الذي استضافته القاهرة في 21 مايو الماضي، مؤكداً أهمية انتظام انعقاد هذه الآلية باعتبارها إطاراً محورياً لدعم وحدة ليبيا وترسيخ الاستقرار فيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة دعم العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، والعمل على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وجاء اللقاء في سياق تنسيق عربي متواصل يهدف إلى احتواء التحديات الإقليمية، خصوصاً في الملف الليبي الذي يمثل أحد أبرز ملفات الاستقرار في شمال إفريقيا، نظراً لتأثيره المباشر على الأمن الإقليمي والعلاقات بين دول الجوار.