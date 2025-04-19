مصر وتونس تتفقان على دعم مسار الحل «الليبي الليبي»

اتفق وزيرا خارجية مصر وتونس، في لقاء مشترك، على “دعم مسار الحل “الليبي–الليبي”.

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، “عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري خلال زيارة إلى العاصمة تونس، جلسة مباحثات مع محمد على النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج”.

وتطرق الوزيران إلى “تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقا على ضرورة دعم مسار الحل “الليبي-الليبي” من دون إملاءات أو تدخلات خارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا”.

واتفق الوزيران “على مواصلة التنسيق المشترك باعتبار مصر وتونس دولتي جوار لليبيا وتأثرهما بشكل مباشر من الأوضاع في ليبيا”.

في سياق منفصل، أشاد الوزير عبد العاطي، بما “تشهده العلاقات الثنائية المصرية-التونسية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة”، مؤكدًا “الحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين”.

وأكد الوزير عبد العاطي، “أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من أطر التعاون القائمة بين البلدين، ومواصلة دورية انعقاد اللجان الثنائية المشتركة وعلى رأسها لجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين، فضلًا عن استكشاف فرص للتعاون الثلاثى في إفريقيا”.