مصر وسنغافورة تبحثان التعاون في قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء

بحث الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع دومينيك جوه، السفير السنغافوري والوفد المرافق له تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وسنغافورة في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء، وبحث سبل الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين.

واطلع الوفد السنغافوري ، خلال الزيارة، على أحدث التقنيات المستخدمة في وكالة الفضاء المصرية لتحليل ومعالجة الصور الفضائية، وتم مناقشة سبل تطوير مشاريع بحثية مشتركة.

وأعرب الدكتور شريف صدقي عن ترحيبه الكبير بهذه الزيارة، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية والدولية في هذا المجال الحيوي.

وأبدى أعضاء الوفد السنغافوري اهتمامًا خاصًا بالاستفادة من تجارب وكالة الفضاء المصرية في تطوير مشاريع فضائية مستقبلية. وأكدوا على ضرورة تبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق الأهداف المشتركة في تكنولوجيا الفضاء.