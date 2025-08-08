مصر.. وفاة الفنان الكبير سيد صادق عن 80 عامًا

توفي اليوم الجمعة الفنان المصري القدير سيد صادق عن عمر ناهز 80 عامًا، في وفاة مفاجئة دون معاناة من أي مرض، بحسب ما أعلن نجله السيناريست لؤي سيد صادق عبر حسابه على “فيسبوك”.

وقال نجل الفنان: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)”.

وأفاد نجل الفنان أن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

ولد سيد صادق في 18 يونيو 1945 بحي عابدين بالقاهرة، وعشق التمثيل منذ طفولته. بدأ مشواره الفني في المسرح والدراما التلفزيونية، وشارك في أكثر من 247 عملاً فنياً، حيث اشتهر بأدوار الشر والشخصيات المعقدة في السينما المصرية.

يُذكر أن الفنان سيد صادق شارك بعدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية المختلفة، ومن أشهرها أفلام “الإمبراطور” مع أحمد زكي، و”النمر والأنثى” مع عادل إمام، و”كدة رضا” مع أحمد حلمي، بالإضافة إلى مسلسلات مثل “فرقة ناجي عطا الله” مع عادل إمام، و”الحقيقة والسراب” مع فيفي عبده، و”لن أعيش في جلباب أبي” مع نور الشريف، وغيرها من الأعمال الناجحة.