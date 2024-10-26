مصر وفرنسا تبحثان التصعيد الجاري في الشرق الأوسط

خلال اتصال هاتفي، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، “التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة”.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيسين أكدا “ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة، التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة”، مشددين على “ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه”.

كما استعرض الرئيسان “الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية”، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عن “انتهاء الرد الإسرائيلي على إيران”.