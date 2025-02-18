مصر وقبرص توقّعان اتفاقية لتصدير «الغاز» إلى أوروبا

في إطار سعي البلدين إلى تعزيز وضع “شرق البحر المتوسط” كمركز للطاقة، وقعت مصر وقبرص خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2025)، “اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من حقول قبرص البحرية إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.

ووفق المعلومات، تشمل الاتفاقيات “ربط الاحتياطيات القبرصية بمرافق الغاز الطبيعي المسال في مصر، وهي خطوة تستفيد من البنية التحتية الحالية لمعالجة الغاز الطبيعي في مصر وشحنه إلى الأسواق الأوروبية، كما تشمل معالجة الغاز المستخرج من منطقة الامتياز السادسة بحقل “كرونوس” في منشآت حقل ظهر في مصر قبل تسييله في مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وتصديره إلى أوروبا”.

وبحسب المعلومات، “تحدد الاتفاقيات إطارا لمعالجة الغاز من حقل “أفروديت” البحري في قبرص، بموجب ترخيص لكونسورتيوم بقيادة شيفرون، والذي سيتم إرساله أيضا إلى مصر للمعالجة”.

وقال مسؤولون قبارصة، “إنهم يتوقعون أن يبدأ إنتاج الغاز من منطقة الامتياز السادسة بحقل “كرونوس” في عام 2026 أو 2027، وتقدر احتياطيات الغاز في “كرونوس” بما يزيد على ثلاثة تريليونات قدم مكعب، ويضم حقل “أفروديت” ما يقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في عام 2031″.

هذا “ووقعت مصر في الآونة الأخيرة اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع شركتي “شل وتوتال إنرجيز” لتغطية الطلب المحلي خلال العام الحالي”.