مصر وقطر تؤكدان رفض أي إعادة احتلال عسكري لقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر تطورات الوضع في قطاع غزة، خاصة في ضوء إعلان إسرائيل نيتها إعادة احتلال القطاع.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار محمد الشناوي، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء الأهمية القصوى للجهود المشتركة بين مصر وقطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن والأسرى.

وشدد الجانبان على الرفض التام لإعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة، أو أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرين ذلك تجاوزاً خطيراً للقانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري أن الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

كما شدد السيسي على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة بمجرد وقف إطلاق النار، وأعلن عن التحضير لعقد “مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة” بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

في السياق، أفاد مصدر فلسطيني مطلع لـ”سكاي نيوز عربية” بأن وفد حركة حماس طلب مهلة للتشاور قبل تقديم رد رسمي مساء اليوم على المقترح المصري بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن الفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها المبدئية على المقترح المصري، وهي بانتظار رد حركة حماس النهائي.

وأفاد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس بأن وفد حماس في القاهرة تسلّم مقترحاً جديداً من الوسطاء المصريين والقطريين يستند إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي ينص على هدنة لمدة ستين يوماً وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين.

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد سيطرة الحكومة على غزة ومصر تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن قطاع غزة “جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين”، مشددًا على أن الحكومة الفلسطينية هي “الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤونه”.

وجاءت تصريحات مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث أكد “سعي السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة في القطاع”.

وأوضح مصطفى أن إدارة غزة “ليست مكسبًا سياسيًا أو رغبة في السلطة، بل مسؤولية وطنية لمواجهة مخططات التهجير”، معلنًا عن تشكيل “لجنة مؤقتة لإدارة القطاع قريبًا”، مع التأكيد على أن الهدف ليس إنشاء كيان جديد، بل استعادة عمل المؤسسات الفلسطينية الشرعية.

كما كشف عن استمرار التعاون مع مصر لتنظيم مؤتمر إعمار غزة في القاهرة، مؤكّدًا أن “منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية، معربًا عن إدانته الشديدة “لجرائم الاحتلال في غزة وانتهاك القوانين الدولية، لا سيما استهداف منتظري المساعدات الإنسانية”.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع “أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم”، واصفًا التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى إسرائيل الكبرى بأنها “محاولات لتغيير الحقائق على الأرض”، مؤكدًا أن مصر ستظل سندًا للشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة.

الإعلام العبري: ترامب وعد مصر بـ”مكافأة كبيرة” مقابل تهجير سكان غزة إلى سيناء

كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11″ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا متزايدة على الحكومة المصرية للموافقة على خطة تقضي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مقابل ما وصفته القناة بـ”مكافأة كبيرة وغير متوقعة”.

ووفقًا للتقرير، تسعى إدارة ترامب، بدعم إسرائيلي، لإقناع القاهرة بأن هذه الخطة تمثل مخرجًا من النزاع القائم في غزة، فيما تعرب مصر عن مخاوفها من أن هذا العرض يخفي وراءه شروطًا سياسية تتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأوضحت “كان 11” أن إدارة ترامب تستخدم ملف مياه النيل وسد النهضة كورقة ضغط على القاهرة، في محاولة لربط المساعدات الأمريكية بحل الصراع المائي مع إثيوبيا، مقابل استيعاب مصر للاجئين الفلسطينيين من غزة.

وبحسب التقرير، ترى القاهرة أن هذا الطرح الأمريكي يمثل “فخًا سياسيًا”، وترفض بشكل قاطع أي مقايضة تتعلق بتهجير الفلسطينيين، في ظل موقف مصري ثابت يرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو المساس بالسيادة الوطنية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن خطة ترامب لا تقتصر فقط على وقف القتال في غزة، بل تتداخل مع محاولات أمريكية لإعادة الدخول في ملف سد النهضة، الذي تعتبره مصر تهديدًا وجوديًا.

برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة وسط استمرار الأزمة الإنسانية

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أن نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح البرنامج أن المساعدات الغذائية التي يتم إيصالها لا تزال “غير كافية”، حيث تغطي فقط 47% من الهدف اليومي المطلوب، مشيرًا إلى أن استئناف توزيع المساعدات وتوفير الوجبات الساخنة وتشغيل المخابز المدعومة يحتاج إلى زيادة كبيرة في حجم الإمدادات.

وشدد البرنامج على أن وقف إطلاق النار يبقى “السبيل الوحيد” لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وضمان وصول الإمدادات الغذائية للسكان المحتاجين.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أمس السبت، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في القطاع يواجهن خطر “مجاعة جماعية”، واضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة لتأمين الغذاء والماء، وسط مخاطر الموت المتزايدة.

وطالبت الوكالة برفع الحصار عن القطاع فورًا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف معاناة السكان.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الحرب على غزة تسببت منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 11 أغسطس 2025 في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة نحو 154 ألف آخرين، فيما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، وأعلنت مؤخراً الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، وسط تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول ما يعرف بـ”إسرائيل الكبرى”.