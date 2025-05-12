مصر وليبيا.. شراكة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية ودعم التنمية الإقليمية

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا مع ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لعدد من مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعي طريق أوباري – غات والطريق الدائري الثالث، بالإضافة إلى التحديات الفنية واللوجستية التي تعيق تقدم العمل، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتجاوز العراقيل التي تواجه المشاريع.

كما تم مناقشة مستوى الإنجاز في جسر الفرناج وجسر زليتن على الطريق الساحلي، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة والسلامة، لضمان إتمام المشاريع وفقًا لأعلى المعايير.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية للشراكات الإقليمية، بما يعزز جهود التنمية ويسهم في تحسين البنية التحتية الوطنية.

هذا وتتمتع ليبيا ومصر بعلاقات تاريخية قوية، تتمثل في التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعتبر مصر من أبرز الشركاء الإقليميين لليبيا، و على المستوى السياسي، تسعى الدولتان إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب وتحقيق السلام في ليبيا، كما أن التعاون بين البلدين يمتد إلى العديد من المجالات، بما في ذلك المشاريع البنية التحتية، التجارة، والنقل.

وعلى مر السنوات، وقفت مصر إلى جانب ليبيا في عدة محطات حرجة، خصوصًا في فترة النزاع الليبي، حيث لعبت دورًا بارزًا في دعم عملية السلام والمصالحة الوطنية، كما تعمل الشركات المصرية على تنفيذ مشاريع حيوية في ليبيا، خصوصًا في مجال البنية التحتية والطاقة، والروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين أيضًا تظل قوية، مما يعزز علاقات البلدين ويسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة.