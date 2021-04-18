مصر.. 11 قتيلاً وإصابة العشرات في انقلاب قطار شمال القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار يصل بين القاهرة والمنصورة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان، مساء الأحد، أنه “توفي 11 وإصابة 98 في حادث قطار القاهرة – المنصورة بمدينة طوخ محافظة القليوبية (شمال العاصمة)”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، إصابة 97 شخصا، بينما تحدث إعلام محلي عن سقوط 8 قتلى.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، مؤكدا أن سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة بالموقع لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد مجاهد توفر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات.

وقالت هيئة سكك حديد مصر الرسمية في بيان، إنه “في تمام الساعة 13:54 (ت.غ) سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور (شمال العاصمة) وجار الوقوف على أسباب الحادث”، كما أعلنت النيابة في بيان أنها تجري تحقيقا في الحادث.

وأفادت وسائل أعلام محلية بأن أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل كامل الوزير، وذلك خلال زيارته لموقع حادث القطار في طوخ.

وتداولت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث القطار ببلدة طوخ في محافظة القليوبية.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع “الوطن” لحظة خروج القطار عن قضبانه وانقلاب عرباته، قبل أن يهرع سكان قرية سندنهور نحوه.

وفي سياقٍ ذي صلة، كلّف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة، للوقوف على أسباب الحادث، حسب إعلام محلي.

وأفاد موقع “الشروق” بأن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة، للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة السيد رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن”.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه تم “تكليف وزيري التعليم العالي والصحة، بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث”.

وبحسب ما نقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، فقد “توفي طاهر سعيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (قضائية)، في حادث القطار”، وهو ما لم تؤكده الهيئة أو وزارة الصحة حتى الساعة 18:46 ت.غ.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير النقل كامل الوزير، أثناء تفقده موقع الحادث: “سنحاسب جميع المسؤولين المتسببين في الحادث ولن نهرب من تحمل المسؤولية، ونعمل ليل نهار لتطوير منظومة السكك الحديدية”، بحسب إعلام محلي.

يُشار إلى أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر في مصر.

أول لقطات من حادث خروج #قطار_طوخ عن القضبان pic.twitter.com/QOBRsyCb1w — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) April 18, 2021