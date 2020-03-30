مصر: 132 حالة شفاء.. ووفاة أول طبيب بفيروس كورونا

تسجيل 609 حالة بينهم 132 حالة تم شفاؤها و40 حالة وفاة [RT]

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 132، ومغادرة المتعافين لمستشفى العزل.

وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة، عن خروج 11 مصريا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها مسبقا، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عاما و84 عاما، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

كما أفادت وسائل إعلام مصرية ، نقلا عن وزارة الصحة والسكان، بوفاة أول طبيب في البلاد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع “اليوم السابع” أن الفقيد هو الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وقد توفي متأثرا بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، أحد مستشفيات العزل.

وقال مجاهد: أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، بلغ 609 حالات بينهم 132 حالة تم شفاؤها و40 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

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