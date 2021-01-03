مصر.. 1407 إصابات بفيروس كورونا و54 وفاة

وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس السبت أنها سجلت 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة وذلك مقابل 1409 إصابات و56 وفاة أمس.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 140878 حالة من ضمنهم 113480 حالة تم شفاؤها و7741 حالة وفاة.

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء يوم الخميس عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

كما أعلن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.