مصر.. 3 وفيات بغرق مركب عمال في نهر النيل

نجح رجال الإنقاذ النهري في محافظة الجيزة، في إنقاذ 4 أشخاص، في حادث غرق مركب تقل عدد من العمال، بنهر النيل، في قرية نكلا بمنشأة القناطر. أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين إثر غرق مركب صغير كان على متنه عمال يعبرون أحد تفريعات نهر النيل.

وبحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع في عزبة ربيع بمنطقة نكلا في مركز منشأة القناطر بالجيزة.

وأضافت أن المركب كان يقل 14 عاملا، لقي 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 أشخاص على قيد الحياة”.

ويقدر أعداد مستقلي المركب من 10 لـ15 شخصا، حسب شهود العيان، الذين أفادوا بأن العمال مستقلي المركب يعملون في مجال المقاولات، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم، والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.